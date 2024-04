(Di martedì 16 aprile 2024) Milano, 16 apr. (Adnkronos Salute) - "In assenza di misure programmatiche nel Def 2024, bisognerà capire dove reperire lesia per abolire gradualmente ildiper ilsanitario - come annunciato dal presidente Meloni e dal ministro Schillaci - sia da destinare alle prestaz

Def, dubbi Gimbe su risorse per stop tetto spesa personale e nuove tariffe - Milano, 16 apr. (Adnkronos Salute) - "In assenza di misure programmatiche nel Def 2024, bisognerà capire dove reperire le risorse sia per abolire gradualmente il tetto di spesa per il personale sanita ...lagazzettadelmezzogiorno

Cosa poteva fare il governo sul Def. La versione di Messori - Per il ministro Giancarlo Giorgetti il Superbonus ha scombussolato i conti pubblici italiani. Anche Marcello Messori, economista e grande esperto di finanza statale, ha pochi dubbi in merito: una misu ...formiche

Manovra 2025: riforma IRPEF, bonus busta paga e incentivi imprese - Per la Legge di Bilancio 2025 servono 20 miliardi per finanziare la riforma IRPEF, il taglio del cuneo fiscale e una serie di proroghe già in cantiere.pmi