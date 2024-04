Decine di miglioramenti per iPhone 16 Pro rispetto ad iPhone 15 Pro

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 16 aprile 2024) Mancano ancora alcuni mesi alla presentazione ufficiale degli16 Pro, ma questo non sta impedendo ad alcuni addetti ai lavori di sbilanciarsi sulle migliorie che avremo modo di toccare con manoagli15 Pro lanciati sul mercato sette mesi fa. E così, oggi 16 aprile possiamo fare il punto della situazione in termini di scheda tecnica, fermo restando il fatto che da Apple non siano ancora pervenute comunicazioni ufficiali utili per essere certi in un contesto simile. Vediamo in quale direzione stiamo andando, avendo come punto di riferimento fonti molto autorevoli. Svariatiper16 Proad15 Pro: le ultime sulla scheda tecnica Nello ...