De Laurentiis apre a Gasperini e alla difesa a tre Corsport

CorSport - Gasperini in pole per la panchina del Napoli: De Laurentiis apre alla difesa a tre, la situazione - Tiene botta anche la pista Italiano, ma adesso in testa c'è Gasperini. De Laurentiis ha infatti aperto alla difesa a tre, un indizio di non poco conto.msn

