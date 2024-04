de Gea è la parabola del calcio moderno | da portiere più pagato del mondo a disoccupato Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 16 aprile 2024) Da quando, 10 mesi fa, David de Gea ha lasciato il Manchester United, ha giocato, per modo di dire, con la sua squadra di eSport Rebels. Per il resto è praticamente sparito dalla circolazione. E’ senza contratto. De Gea – racconta il– “si è ribellato all’idea che i giocatori senza contratto debbano cogliere la prima occasione. È destinato a restare fuori per un’intera stagione e capire dove finirà sembra sempre più complicato. Ha trascorso la Pasqua alle Barbados con la moglie della pop star Edurne, con la quale si è sposato l’estate scorsa dopo aver lasciato lo United”. “L’anno sabbatico di De Gea è ladel: un giocatore passato dall’essere ilpiùalad allenarsi da solo con un allenatore personale”. “De Gea è ...