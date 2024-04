David Beckham vince una causa da oltre 280 milioni | sarà risarcito da decine di contraffattori

David Beckham ha ricevuto la Carta speciale Future Stars Icon per la modalità Ultimate Team del simulatore calcisitco EA Sports FC 24. La versione speciale può essere riscattata tramite una SBC che ... (fifaultimateteam)

Spettacolo David Beckham vince la causa in tribunale contro i falsari - Il tribunale ha assegnato un totale di €398.580 come risarcimento per le contraffazioni sul merchandising. Le misure giudiziarie hanno incluso anche un'ingiunzione permanente contro i falsari.bluewin.ch

David Beckham vince la causa in tribunale contro i falsari - David Beckham ha intrapreso azioni legali contro i venditori online che promuovevano versioni false dei suoi vestiti e accessori di design.DB Ventures (DBV), di cui Beckham è direttore, aveva richiest ...msn

ESCLUSIVO | L’Inter stuzzica anche Jorge Mas, ma Zhang non vuole mollarla - Il miliardario di origini cubane possiede l’Inter Miami con il fratello Jose e David Beckham. Due anni fa ha acquistato anche la maggioranza del Real Saragoza Come appreso in esclusiva da Interlive.it ...interlive