David al Napoli | incontro tra l’entourage e Manna Tmw

(Di martedì 16 aprile 2024) Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il prossimo ds del, Giovanni, ha incontratodi Jonathana Milano per convincerlo a firmare colla prossima stagione.obiettivo del: chiede 3 milioni + bonus per cinque anni Nel summit si è parlato soprattutto della possibilità di essere il punto di riferimento in attacco, ripercorrendo quanto fatto da Victor Osimhen, arrivato dal Lille nel 2020 e ora valutato 150 milioni.gradisce la destinazione e la Serie A, ha chiesto un quinquennale da 3 milioni di euro più bonus e non ha dubbi sul progetto, anche senza Europa. Rimane da convincere il Lille perché se a gennaio chiedeva 35-40 milioni, ora il prezzo è risalito sui cinquanta milioni. Il ...