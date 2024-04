Dall’Ungheria a Napoli e Caserta | intercettato maxi-carico di gasolio di contrabbando

Controlli dei finanzieri a Napoli contro i parcheggiatori abusivi: 29 segnalazioni e 18 denunce - Napoli - È guerra, a Napoli, ai parcheggiatori abusivi i cui tariffari prevedono due euro all'ora, nei quartieri più popolari, e addirittura 15-20 euro nei ...napolivillage

Napoli, al Vomero in via Luca Giordano una buca fa strage di cadute - Il quartiere collinare sempre più colabrodo del capoluogo partenopeo Napoli, 16 Aprile – “Al Vomero, quartiere collinare partenopeo salito di recente alla ribalta delle cronache nazionali per una vora ...sciscianonotizie

Napoli, i parcheggiatori abusivi arrivano a chiedere fino a 20 euro l’ora in centro - Le tariffe a Napoli dei parcheggiatori abusivi: due euro all'ora, nei quartieri più popolari, 15-20 euro nei luoghi di maggior interesse turistico ...blitzquotidiano