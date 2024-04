Dallo studio-archivio di Castiglioni al futuro Dropcity

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) É febbre da Fuorisalone. Ma non tutto fa Design e per non perdersi nel caos degli appuntamenti meglio segnarsi progetti ed indirizzi che valgono la fatica. Sicuramente Alcova, pensato e progettato da Joseph Grima di Space Caviar e Valentina Ciuffi diVedèt. Per la settima edizione esce dalle porte di Milano e pur essendo sempre stato un progetto nomade, questa volta sarà una scommessa. Dopo aver fatto rivivere una ex fabbrica di panettoni, una struttura in cui si filava il cashmere, gli edifici di un ex complesso ospedaliero militare abbandonato, stavolta il palcoscenico sarà rappresentato da due magnifiche ville di stile modernista e barocco, cioè villa Borsani e villa Bagatti-Valsecchi, a Varedo. Le dimore, per la prima volta, apriranno alla riflessione su un tema sempre centrale per Alcova: quello dell’abitare, che quest’anno dialogherà con i due contesti ...