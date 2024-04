Dalla Riva | “UniCredit University e’ palestra dove alleniamo nostri talenti”

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – “L'inaugurazione del terzo anno dellaItaly testimonia come l'allenamento del talento di ogni nostra persona sia la leva principale per la crescita di, valorizzando la differenza che ognuno porta all'interno del Gruppo". A sottolinearlo Ilaria, Chief Admistrative Officer diin Italia che in occasione dell’inaugurazione, a Torino, del terzo anno accademico dell’ha aggiunto: “ci piace chiamare l’ università laperché crediamo che ogni persona abbia un talento che va allenato continuamente”. “Oggi, però, parliamo anche di educazione anche a 360 gradi: ci occupiamo di ...