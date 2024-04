“Dal suo telefono visite a siti pedopornografici” | truffatore si fa consegnare 30mila euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 aprile 2024) Dalmine. “Il suo telefonino ha dei problemi tecnici legati alla visita di. Si rechi subito da un gestore di telefonia per la risoluzione”. Recitava più o meno così il messaggio ricevuto, tra il 2018 e il 2019, da 5 persone, uomini e donne. Le quali, preoccupate, raggiungevano il negozio di Dalmine di D.B., 46 anni, residente a Bonate Sopra, che si offriva di sistemare i cellulari in cambio di somme importanti. Da due delle sue vittime era riuscito a farsipiù di. Le altre tre, alle quali erano stati chiesti in totale circa 7.500, non ci sono cascate e si sono rivolte ai carabinieri per sporgere denuncia. Ora l’uomo è a processo per truffa e nell’udienza di lunedì 15 aprile ha chiesto la messa alla prova subordinata al risarcimento del ...