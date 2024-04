Dal Mar Nero alla connettività Il G7 si schiera di nuovo con l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 16 aprile 2024)rimane centrale nelle discussioni del G7. E la joint declarations rilasciata dai Ministri dei Trasporti riunitisi a Milano dall’11 al 13 aprile, in cui un intero paragrafo è destinatoquestione del Paese impegnato nel conflitto con la Russia, ne è solo l’ultima riprova. Date le pesanti distruzioni causate dal conflitto che perdura da oramai più di due anni, la ricostruzione delviene definita dai Paesi del G7 come “una priorità fondamentale, a partire dalle prime misure di recupero”. Nel documento viene anche sottolineata l’intenzione di proseguire con la collaborazione a stretto contatto con le autorità ucraine, le istituzioni europee e le istituzioni finanziarie internazionali attraverso la Piattaforma di coordinamento dei donatori multi-agenzia per. Specificando al contempo ...