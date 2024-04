Dal campo Troise costretto a tenere d’occhio l’infermeria

(Di martedì 16 aprile 2024) Il Rimini non ha troppo tempo per leccarsi le ferite, alle battute finali della stagione. E misterin settimana, pensando alla sfida decisiva di domenica al ’Neri’ (inizio alle 16.30) contro la Virtus Entella, si augura di recuperare qualche ’pezzo’ a centro. Ma la sensazione è che Langella, Iacoponi, ma anche Leoncini e Malagrida, tutti infortunati, non siano esattamente vicinissimi al giorno del rientro. Da qui si spiegherebbero anche alcune scelte fatte dal tecnico nella gara di domenica scorsa con la Carrarese.prova a centellinare le energie, anche se qualcuna di quelle scelte si può considerare discutibile. Nel frattempo il tecnico campano sta recuperando a piccoli passi Marchesi che ai box c’è stato per diversi mesi ultimamente. I playoff sono dietro l’angolo, ma il Rimini non può permettersi più di sbagliare.

“Per me è una gioia essere a Barcellona. Mi sento pronto per giocare“. Non poteva pronunciare parole più belle Rafa Nadal , che dopo una lunga attesa tornerà finalmente a disputare un match nel ... (sportface)

Rondinelle prese due volte a sassate. Prima sul campo, poi lungo il viaggio - Il 2-0 subito al Penzo in casa di un Venezia deciso a lottare sino in fondo per la promozione diretta richiede qualche analisi per tratteggiare al meglio quello che potrà essere il finale di stagione ...ilgiorno

Dal pianto di Roma al trionfo, Scheffler domina ad Augusta: «Ho un dono da Dio e lo uso» - Dalle lacrime di Roma, per aver subito in coppia con Brooks Koepka, e per di più ad opera di due ragazzi come Ludvig Aberg e Viktor Hovland, la più pesante sconfitta della storia ...ilmessaggero

Nadal-Cobolli oggi all’ATP Barcellona di tennis, orario TV e dove vederla in diretta e streaming - Rafa Nadal torna a giocare e lo fa nel torneo di Barcellona. Il tennista spagnolo all'esordio affronta l'italiano Flavio Cobolli ...fanpage