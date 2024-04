Dai mosaici a Lord Byron

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024) La piccola Ravenna rende omaggio al grande. Nella città romagnola, infatti, sta per aprire un museo dedicato al poeta inglese proprio nell'anno delle celebrazioni del secondo centenario della sua morte, avvenuta in Grecia il 19 aprile del 1824. Sarà ospitato in una bellissima residenza del centro storico - Palazzo Guiccioli - dove visse, accolto dal conte Alessandro Guiccioli e dalla sua giovanissima consorte Teresa Gamba, con la quale ebbe una relazione sentimentale. L'immobile del Comune - abbandonato per decenni - è stato acquistato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna che dal 2011 a oggi è intervenuta con un pesante restauro, pure sotto il profilo economico. È un passo importante per Ravenna che si apre ai turisti anche per qualche bellezza in più oltre ai. La storia di questo luogo è ricca e va ...