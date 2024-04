Da Pohjanpalo a Iemmello: chi vincerà la classifica marcatori della Serie B 2023/2024 - Pohjanpalo 19 gol, Brunori 15, Casiraghi, Coda e Tutino 14, Iemmello 13. La classifica marcatori di Serie B alla 33ª giornata dice questo, col finlandese del.calciomercato

Catanzaro, Iemmello come... Gulliver - A Modena, Iemmello ha siglato la sua seconda doppietta stagionale: ora sono 9 sigilli nel girone di ritorno e 13 centri in tutto. Nella classifica marcatori Pohjanpalo sembra irraggiungibile per il ...catanzaro.gazzettadelsud

Venezia, Tessmann show e Brescia ko: Cremonese scavalcata, Como a -3 - Como chiama, Venezia risponde. Dopo il successo di ieri da parte dei biancoblù sul Bari, gli arancioneroverdi nel posticipo del 33esimo turno del campionato non sono da meno e tengono viva la corsa al ...tuttosport