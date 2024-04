Da Emilio il Pasticciere non solo tradizione | Nicola Goglia ci racconta la pasticceria moderna

(Di martedì 16 aprile 2024) Casal di Principe. Possiamo definire lacome un’arte culinaria a tutti gli effetti. Negli ultimi anni, ha subito un’evoluzione continua, con l’introduzione di nuovi ingredienti e tecniche di preparazione sempre più sofisticate fino a diventare un’attività. Oggi siamo daila Casal di Principe rinomatanel casertano che da più di 40 anni delizia il palato e nobilita il territorio., figlio d’arte, specializzato in, ha abbracciato nuove tecniche, materie prime locali e stili di presentazione con l’obiettivo di creare dolci che siano nondeliziosi, ma anche curati e attraenti visivamente. Definisce il suo stile artigianale “minimal”. ...

Il matematico pasticciere che conquista Instagram: Algoritmo e pasticceria per Emilio La Spina hanno in comune una cosa: la regola perfetta. Per questo, da matematico ventenne ha provato a unire le sue due passioni, ovvero lo studio della scienza razionale dei numeri e la ...

Il matematico pasticciere che conquista Instagram: Algoritmo e pasticceria per Emilio La Spina hanno in comune una cosa: la regola perfetta. Per questo, da matematico ventenne ha provato a unire le sue due passioni, ovvero lo studio della scienza razionale dei numeri e la ...