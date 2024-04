Da calciatore in Italia a monaco buddista | la parabola di Kevin Lidin

(Di martedì 16 aprile 2024) Dal gli stadi del grande calcio ai monasteri in Thailandia. Una storia incredibile, fatta di trasformazione e cambiamento, ma anche di ricerca, che ha come protagonista, exche per diversi anni ha militato in clubni. Il centrocampista svedese, nato nel 1999, ha...

Juve, progetto giovane: nuovo contratto per Yildiz, poi Calafiori, Greenwood, Leoni... - Per il turco si aspetta solo l’ufficialità del nuovo accordo fino al 2028, con la maglia numero 10. Per arrivare al centrale del Bologna può essere sacrificato Huijsen. Piace anche il centrale della S ...gazzetta

Kevin Lidin dalla promozione col Pisa all’esperienza da monaco buddista: ha capito il senso della vita - Cinque anni fa Kevin Lidin festeggiava la promozione in Serie B col Pisa: il centrocampista svedese aveva 20 anni ...fanpage

L'eliminazione giovedì sarebbe la fine di un ciclo. Il peso di Ibrahimovic sulla decisione - Un anno da allenatore in Serie A per intensità vale triplo. Per pesare un anno di Stefano Pioli al Milan, moltiplicate pure per cinque. Pioli a settembre andò all’Olimpico per giocare con la Roma e qu ...gazzetta