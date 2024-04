Da anti-age ad age reversal | i prodotti per ‘invertire’ il processo d’invecchiamento

Il “ritocchino” cambia: arriva l’autotrapianto di grasso crioconservato - La nuova tecnica di autotrapianto di tessuto adiposo crioconservato è meno invasiva e più sicura del classico ritocchino ...donnamoderna

La bava di lumaca di Rimini esportata in tutta Europa - Dopo la piadina e il Sangiovese, grazie all’azienda elicicola Demetra, la Romagna scopre un nuovo prodotto naturale da esportazione ...forli24ore

Best concealers of 2024 to hide dark circles including Charlotte Tilbury, Boots No7 and more - The Mirror fashion and beauty team have rounded up some of the best concealer that are perfect for all skin types and tones, from Nars to Fenty Beauty, and some that start from just £2.50 ...mirror.co.uk