Da Annunziata a Bonaccini tutti vogliono il primo posto in lista L' idea assurda dentro al Pd

(Di martedì 16 aprile 2024) Ormai non resta che sfogliare la margherita o partecipare ad una seduta di autocoscienza. È che il rovello di Elly Schlein non si scioglie, il Pd resta a metà del guado. La direzione, preconvocata per metà aprile, arriverà in realtà verso fine mese, o comunque dopo il turno regionale della Basilicata. E il punto dolente è sempre lo stesso. O meglio ormai sembra acclarato che la segretaria Dem sia caponelle circoscrizioni del Centro e delle Isole, il problema è cosa fare nelle altre tre circoscrizioni? Così al Nazareno impazza una sorta di strambo festival, idee a ruota libera, all'insegna di un ritorno al vintage, la fantasia al potere. Elly candidata al terzoin tutte le circoscrizioni? Perché non ultima, come segno di attenzione per il partito? Alla fine, ma mai scommettere che sia l'ultima parola, sembra prevalere la decisione di ...

