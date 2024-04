Da Achille Lauro a Coez e Frah Quintale | ecco i primi nomi del Concertone del 1 maggio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Adnkronos) – Arrivano i nomi degli artisti confermati per il concerto del 1 maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl, Uil, organizzato da iCompany. Sul palco del Circo Massimo saliranno: Angelina Mango, Colapesce Dimartino, Dargen D'Amico, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Piero Pelù e Rose Villain. I presentatori dell'edizione 2024 saranno Noemi ed Ermal Meta. Il concerto sarà come sempre a ingresso libero. Sarà trasmesso a partire dalle 15.15 e fino alle 00.15 (con una pausa dalle 19 alle 20 per le edizioni dei telegiornali) in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e sarà in onda su RaiPlay e Rai Italia. A Noemi e Ermal Meta si aggiunge BigMama, che condurrà la prima parte del concerto.