Curiosità sulla sigaretta elettronica

Leggi tutta la notizia su puglia24news

(Di martedì 16 aprile 2024) Lo svapo è una pratica che, ormai da anni, è entrata a far parte della nostra quotidianità. Laè un oggetto che vediamo tutti i giorni diverse volte al giorno, in mano a persone che conosciamo, nelle vetrine dei negozi specializzati e sulle pagine degli e-shop (Terpy è uno dei più celebri). Come L'articolo proviene da Puglia24news.