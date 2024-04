Cure estetiche senza Iva se prescritte dal medico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024) Rimini, 16 aprile 2024 – . Secondo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini, d’ora in poi, dunque, trattamenti come l’epilazione laser o la cura di alcuni inestetismi potranno godere dell'esenzione Iva se praticati da unestetico come cura di patologie psico-fisiche accertate. La controversia nasceva dagli avvisi di accertamento con cui un ufficio riminese dell'Agenzia delle Entrate chiedeva il versamento Iva di svariate migliaia di euro a unper interventi che non sarebbero stati per legge in esenzione. Dal 2023, la legge italiana stabilisce che interventi di chirurgia estetica sono esenti da imposta nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla ...