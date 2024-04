Csm | Mattarella | ‘composizione diversità non deve essere logica di scambio’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “I valori della collaborazione e della lealtà istituzionale erano evidenti nel suo stile di ascolto e nella sua visione autenticamente aperta al confronto, al punto di vista altrui. Di questo costituisce, in qualche modo, testimonianza anche la votazione che lo portò alla vicepresidenza del Csm. Bachelet prevalse per un solo voto su Giovanni Conso ma l?amicizia e la stima tra queste due personalità era alta e tale rimase”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell’intitolazione a Vittorio Bachelet della sede del Csm. “In quel momento della storia repubblicana -ha ricordato il Capo dello Stato- fu un segno di unità perché, senza rinunciare alle proprie convinzioni, il loro inalterato rapporto assunse un valore cruciale per la salvaguardia di questa istituzione, per il suo funzionamento, la sua ...