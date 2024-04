Csm | Mattarella | ' Bachelet uomo dialogo e testimone autentico valori Costituzione' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - ", anche quale vicepresidente del Consiglio superiore, è statodeidella nostra. Si adoperava costantemente per la ricerca di prospettive condivise anche in considerazione delle fratture ideologiche che attraversavano il nostro Paese. Essere 'del' è stata, sin dall'inizio, la caratteristica della sua attività politica e sociale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'intitolazione a Vittoriodella sede del Csm. "Già nel 1946, a vent'anni, da studente, dirigente della Fuci -ha ricordato il Capo dello Stato - ricercò sempre il confronto dialettico con le altre componenti universitarie in vista ...