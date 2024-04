Csm | Mattarella | ‘assicuri credibilità magistratura con senso istituzioni’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “La Costituzione e ildi comunità per la coesione sociale hanno sempre sconfitto i tentativi di lacerazione della società e di disarticolazione delle sue istituzioni. Anche con riferimento a questi valori -richiamati dalla figura di Vittorio Bachelet- il Csm è chiamato all?impegno di contribuire ad assicurare la massimaalla, con decisioni sempre assunte condelle istituzioni. I nostri concittadini chiedono una giustizia trasparente ed efficiente”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell’intitolazione a Vittorio Bachelet della sede del Csm.“Al Csm -ha ricordato il Capo dello Stato- la Costituzione affida il compito di dare concretezza all?indipendenza della giurisdizione, come valore ...