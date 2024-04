Cryptovalute sotto i riflettori | cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 aprile 2024) Settimana improntata alla cautela per il mercato delle, che proseguono un movimento di correzione dai massimi, a anche in vista di alcuni eventi clou come l’halving, il lancio di un nuovo ETF sui mercati asiatici ed alcuni dati macro cruciali per il prossimo futuro. L’andamento delle principali crypto Il Bitcoin, la crypto più conosciuta, cede circa il 5% a 63mila dollari, mostrando un calo dell’11% nell’ultima settimana. Anche Ethereum flette del 5% a 3.078 dollari, evidenziando su setteun calo più accentuato di oltre il 15%. Non fa certo meglio Solana, che perde oggi l’11% a 134,80 dollari e sulla settimana oltre il 23%. Stessa impostazione per Dogecoin (-4,9% oggi e -21% su sette) e Cardano (-5,2% oggi e -25% su settimana). L’arrivo degli ETF a Hong Kong Gli operatori di mercato hanno atteso per ...