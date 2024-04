Crosetto ammette | “Ci sarà la reazione di Israele contro l’Iran | spero sia contenuta”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 aprile 2024) Pubblicato il 16 Aprile, 2024 L’attacco deladera annunciato, anzi gli Stati Uniti si erano detti certi di una risposta da parte del paese islamico. Cosa farà adesso? Come ha già annunciato Netanyahu risponderà e anche il ministro della difesaè convinto che ciunadi, ma confida che sia. Un attacco dal potenziale devastanteai microfoni di Sky Tg 24 ha detto che l’attacco iraniano, benché dal potenziale devastante, può essere derubricato a scaramuccia tra i due paesi. L’attacco non ha avuto effetti disastrosi poiché, che ha uno dei migliori sistemi di difesa aerea in tutto il mondo, ha abbattuto il 99% dei droni, dei missili ...