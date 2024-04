Crosetto a Sky | “Dall’Iran attacco duro | penso ci dovrà essere una reazione israeliana ma mi auguro sia contenuta e tattica”

"L'Iran dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni", dice l'Idf - La diplomazia internazionale è al lavoro per evitare un'escalation del conflitto. Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz chiede sanzioni sul programma missilistico iraniano ...ilfoglio

Attacco Iran, Crosetto a Sky TG24: reazione Israele sarà contenuta, Usa non in guerra LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Iran, Crosetto a Sky TG24: reazione Israele sarà contenuta, Usa non in guerra LIVE ...tg24.sky

Ambasciatore Israele: “Iran dietro minacce ad ambasciate, anche in Italia” - "Ci sono minacce sulle ambasciate israeliane, compresa quella in Italia, e abbiamo indizi su un coinvolgimento dell'Iran in queste minacce". Lo ha detto ...lapresse