Crisi Pistoiese | gli arancioni esclusi dalla Serie D

(Di martedì 16 aprile 2024) Pistoia, 16 aprile 2024 – La Lega nazionale dilettanti (Lnd) ha deliberato di escludere la Us1921 dal campionato diD disputato nell'attuale stagione 2023-2024 dopo che la squadra non si è presentata sul campo di gioco né il 7 aprile né il 14 aprile. La Lega dilettanti dispone che la classifica del girone D venga riscritta e pubblicata con l'annullamento dei risultati di tutte le gare disputate, «società rinunciataria» e che sia previsto turno di riposo per le squadre che avrebbe dovuto incontrare la formazione toscana. Nel girone sarà retrocessa direttamente solo la squadra classificatasi al 17esimo posto. I play out si disputeranno con le modalità previste. ll patron dellaMaurizio De Simone è stato arrestato il 4 aprile scorso nell'ambito di un'inchiesta ...