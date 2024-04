Criscitiello spiega | “Mi scrivono tanti tifosi del Napoli | ho una notizia su Antonio Conte”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 16 aprile 2024) Il giornalista di Sportitalia ha fornito imporaggiornamenti sul futuro die il possibile accordo con il. Sta per terminare il campionato di Serie A, con ilche sta chiudendo un’annata molto negativa e con poche possibilità di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco perché nella prossima stagione potremmo assistere a un’autentica rivoluzione, a partire da chi dovrebbe sedere in panchina. Uno dei nomi accostati alè quello di, attualmente libero e desideroso di iniziare una nuova avventura in panchina. Secondo il direttore di Sportitalia, Michele, durante la trasmissione “Monday Night” le possibilità che l’ex Inter e Juventus sono davvero ...