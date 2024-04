Criminalità economica | nell’area di Napoli sigilli a oltre 60 mln di beni da inizio anno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi rende noto che, sotto il coordinamento delle Procure della Repubblica competenti sul territorio partenopeo, dall’del corrente– come emerge anche dai dati dei comunicati stampa di volta in volta diramati – i Reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, all’esito di strutturate indagini di polizia economico-finanziaria, heseguito 16 decreti di sequestro di, per un valore complessivo di60 milioni di euro. Sono stati posti i, in particolare, su innumerevoli unità immobiliari (tra cui ville di pregio e appartamenti, ubicati anche all’estero),mobili registrati (tra cui yacht e auto di lusso), disponibilità finanziarie su conti correnti, nonché quote societarie. I ...