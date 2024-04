Crescono ansia e preoccupazione ai Campi Flegrei | nuovo sciame sismico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 aprile 2024) Trema ancora la terra ai. Un, secondo i dati dell'Osservatorio Vesuviano, ha prodotto 17 scosse dalle 3.20 di stanotte, con magnitudo fino a 2.5. “Non ci sono danni, siamo nella fase ordinaria del bradisismo in allerta gialla, mi attengo a quelli che sono i canali istituzionali, ci sono dati scientifici, tecnici degli enti preposti che rispettiamo”, la reazione all'Adnkronos del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. “Le attività programmate che hanno portato all'adozione del decreto leggevanno avanti in modo sinergico tra governo, protezione civile ed enti locali, a breve ci saranno anche le esercitazioni per la mitigazione del rischio”, racconta il sindaco di Pozzuoli. “La popolazione fino a qualche giorno fa ...