Cpr e hotspot in Albania | le immagini dei cantieri dal drone | dall’ex base militare al porticciolo trasformati per accogliere i migranti dall’Italia

(Di martedì 16 aprile 2024) Il Centro di permanenza e rimpatri per i naufraghi salvati nel Mediterraneo a Gjader, nel nord dell’, sta per essere realizzato all’interno di un’ex. Ledall’alto mostrano, da varia angolazioni, l’ingresso del sito e lo spazio, a ridosso della montagna, dove sorgerà il Cpr. In funzione a livello strategico fino al crollo della dittatura comunista, nei primi anni ’90, è rimasta in servizio in forma ridotta fino a qualche anno fa; qui i giovani albanesi svolgevano il ‘servizio’. Tra un mese, o più, quest’area costellata di bunker di guardia (tipici manufatti in cemento armato) sperduta in mezzo alla campagna, tra i villaggi di Gjader appunto e Kakariq, ospiterà i richiedenti asilo che penseranno di essere in Italia, ma in realtà saranno altrove. Chiusi in un’area ...