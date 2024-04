Covid | prezzo sperma di non vaccinati in aumento del 400% | boom di richieste da parte di donne che desiderano avere figli

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Sento il dovere di chiarire le ragioni per cui non ho dato, già molti mesi fa, la disponibilità a candidarmi alla guida della Regione Basilicata. Ho letto alcune ... (liberoquotidiano)

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Sento il dovere di chiarire le ragioni per cui non ho dato, già molti mesi fa, la disponibilità a candidarmi alla guida della Regione Basilicata. Ho letto alcune ... (calcioweb.eu)

"Chi in queste ore ha accostato il mio nome alla candida tura a Presidente della Regione Basilicata rimuove il carico di responsabilità che ho avuto sulle mie spalle negli oltre tre anni di mandato a ... (ilfoglio)

Caro benzina, la verde servita tocca quota 2.2 euro in Toscana - Firenze, 16 aprile 2024 – Sono stabili negli ultimi due giorni i prezzi della benzina in Toscana. Secondo il ‘listino’ pubblicato sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy la media nell ...lanazione

Fino a che punto può scendere Bitcoin Analisi smentisce evento cigno nero - A seguito del declino del 15% registrato durante il fine settimana, in data odierna Bitcoin ( BTC) si trova ad affrontare nuovi target di prezzo inferiori. Gli operatori e gli analisti si confrontano ...it.cointelegraph

Venerdì al Ventidio Basso il “Gran Galà di Primavera” - Venerdì al Ventidio Basso il "Gran galà di primavera"Moda e spettacolo tra le Cento Torri e arrivato alla VIII edizione. Matteo Branciamore sarà l'ospite ...picenonews24