(Di martedì 16 aprile 2024) La Procura di Roma hauna condanna a 1e 4, nell'ambito di unsvolto con il rito abbreviato, per l'ex commissario straordinario per l'emergenza, Domeniconell'indagine su una fornitura didalla Cina commissionata nella prima fase dell'emergenza. L'è di abuso d'ufficio. I pm h, inoltre,una decina di rinvii a giudizio per gli imputati che hscelto di essere giudicati con il rito ordinario.

Bolsonaro avrebbe ordinato a un alto deputato di ottenere documenti falsificati sulle vaccinazioni contro il Covid -19 per sé e per sua figlia, 13 anni.Continua a leggere (fanpage)

Come scrive in una nota il Procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola, nell'indagine sono indagate, oltre alla ministra Santanchè e ad altre persone, anche Visibilia Editore e Visibilia ... (firenzepost)

Covid, l'accusa ha chiesto un anno e 4 mesi per Arcuri nel processo sulle mascherine - Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, l'accusa ha chiesto un anno e 4 mesi per Arcuri nel processo sulle mascherine ...tg24.sky

Bufera per il tweet di Malan su N’Dicka. Burioni: “Irresponsabile”, ma lui non arretra: “Ho solo fatto una domanda” - Dopo il malore in campo a Udine del difensore della Roma N'Dicka, il capogruppo di Fdi in Senato Lucio Malan sui social ha chiesto di far luce sulle cause ...fanpage

Mascherine farlocche, i pm: per Arcuri condanna a 16 mesi - La prima verità giudiziaria sulla gestione della pandemia rischia di essere un calcio in faccia a Giuseppe Conte e ai suoi uomini, su tutti l'ex commissario all'Emergenza Covid Domenico Arcuri, per cu ...informazione