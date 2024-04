Courtney Love contro Taylor Swift | Madonna e Lana Del Rey

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 16 aprile 2024) Chenon abbia peli sulla lingua lo sapevamo già e ce l’ha confermato nell’intervista che ha rilasciato al magazine Standard. La cantautrice ha detto quello che pensa di alcune delle sue colleghe e non c’è andata leggera. La vedova di Kurt Cobain ha ammesso di non sopportare, di non apprezzaree di essere stanca della direzione musicale presa daDel Rey. Una donna che sa come farsi delle nuove amiche.suDel Rey. “non è importante. Credo che sia una sorta di spazio sicuro per le ragazze, e probabilmente è ladi questa generazione, ma non è interessante ...