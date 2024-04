Cos' è l' economia comportamentale e dove può fare la differenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 aprile 2024 – L’è fatta di numeri e indici, calcoli e regole, ma può essere intesa anche come una scienza sociale non esatta, che studia il comportamento umano e le interazioni che scaturiscono tra i vari soggetti che ne fanno parte. È in tale prospettiva che è nato e si è sviluppato il concetto di, la quale considera gli essere umani come dei soggetti fortemente condizionati nei propri comportamenti dalle emozioni, dall’impulsività e dall’ambiente che li circonda. In tale concezione, l’si contrappone al modello più tradizionale che, invece, si sostanzia su una struttura nella quale le persone seguono una linea puramente razionale, fatta di autocontrollo e obiettivi a lungo termine. In quest’ultimo caso gli errori vengono intesi ...