Cosa succede al bambino quando la mamma è iperprotettiva

(Di martedì 16 aprile 2024) Forse, avrete già sentito parlare di loro, ci riferiamo alle mamme e ai papà elicottero, chioccia o, semplicemente, iperprotettivi e ai danni che possono procurare ai bambini, a loro malincuore. Si tratta di genitori che si muovono in un contesto non facile, tra pressioni ed ansie sociali, tra il mito della performance e l’ansia da fallimento, e per questo sempre stressati dall’idea di aiutare i propri figli al fine di evitare loro esperienze negative, traumi, pericoli, scelte difficili. Alla luce di queste caratteristiche è facile che molti di noi, con proprio rammarico, si scoprano essere genitori iperprotettivi. Ecco perché, pur essendo un fenomeno già codificato nel secolo scorso, ma ai giorni d’oggi calzante più che mai, vale la pena approfondirlo anche analizzando le conseguenze che, l’atteggiamento iperprotettivo del genitore, può causare ai propri bambini e bambine. Tale ...