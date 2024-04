Cosa sono i pro-life | le figure che ora potranno essere nei consultori

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 16 aprile 2024) I pro-persone appartenenti al movimento antiabortista. Fanno parte cioè di organizzazioni e associazioni che si oppongono, tra le altre cose, all’interruzione volontaria di gravidanza. Le associazioni pro-, in sostanza, ritengono l’embrione umano equivalente in tutto e per tutto a unumano. Qualsiasi operazione che ne preveda l’eradicazione dall’utero materno, insomma, equivale a un omicidio. Se un embrione, che rappresenta il primo stadio dello sviluppo umano, è unumano, dovrebbe godere, per i pro-, del diritto alla vita. I pro-, dunque,antiabortisti, ma si oppongono anche alla ricerca sulle cellule staminali, alla legalizzazione delle droghe, all’eutanasia e al suicidio assistito. Nel caso della piccola Indi ...