Cosa manca al Nove per diventare un vero canale generalista

(Di martedì 16 aprile 2024) Lo streaming live attraverso internet (anche di mobile con l’app del gruppo) c’è. La possibilità di vedere – on demand – quanto già andato in onda, c’è. Un palinsesto ricco di trasmissioni variegate che vanno dagli ormai grandi classici ai game-show, c’è. I nomi importanti e pesanti, ci sono e potrebbero aumentare. Insomma, ilsta assumendo tutte le caratteristiche perilterzo polo – anche grazie all’intero ecosistema dei canali di proprietà di Discovery Italia – della televisione italiana. Eppure, perrealmente “”,ancora qual: l’informazione. La rete, infatti, ha dei piccoli – piccolissimi – spazio di aggiornamento sugli accadimenti di giornata, ma il TG(in collaborazione con la CNN) sembra ...

Il conto alla rovescia sta per terminare, mancano ormai pochi giorni alla resa dei conti per chi non ha ancora conquistato la qualificazione olimpica a Parigi 2024 nella Vela . Dal 21 al 27 aprile ... (oasport)

Il cast di Scrubs si riunisce per chiedere di "rimettere insieme la squadra" - L'amata comedy ospedaliera tornerà prima o poi con nuovi episodi I fan di Scrubs sentiranno i battiti accelerale alla visione di alcune delle sue star di nuovo insieme, più di quattordici anni dopo l ...comingsoon

Vela, a Hyeres la Last Chance Regatta: Cosa deve fare l’Italia per conquistare gli ultimi 2 pass olimpici mancanti - Il conto alla rovescia sta per terminare, mancano ormai pochi giorni alla resa dei conti per chi non ha ancora conquistato la qualificazione olimpica a Parigi 2024 nella vela. Dal 21 al 27 aprile Hyer ...oasport

Ibrahimovic frizioni con Vergine: Cosa succede - Visualizzazioni: 1 Sembra che Zlatan Ibrahimovic stia puntando a una rivoluzione nel settore giovanile del Milan, prendendo ispirazione dal famoso modello dell’Ajax. L’obiettivo sembra essere quello d ...calciostyle