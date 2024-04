Cosa dimentica chi mugugna contro l'Europa. La versione di Mastrapasqua

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 16 aprile 2024) L’economia italiana dipende sempre più dall’Ue. Non da oggi: il vincolo europeo comunitario guida da anni la politica del nostro Paese. Dai tempi dei tagli delle spese pubbliche si è passati ai più recenti negoziati sul Pnrr, per spendere di più e prima, con l’annessa condizione di valutare le riforme richieste per poter ottenere l’erogazione degli aiuti post-Covid. Ma la dipendenza dalè anche normativa; così come la misuriamo nel peso della legislazione nazionale che è debitrice per il 59% dalle indicazioni europee, almeno per quanto riguarda i decreti legislativi. E quando non ci adeguiamo ai regolamenti o alle direttive Ue dobbiamo contabilizzare un contenzioso che pesa per quasi 100 milioni all’anno di multe per le infrazioni e 74 procedure ancora aperte, in cui l’Italia è sotto accusa per non essersi adeguata al diritto europeo. Insomma, non è difficile ...