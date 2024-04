Cosa c' è davvero dietro al cambio nome dell' Alfa Milano | il retroscena

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Prima Brennero, poi, adesso Junior. Alla saga tragicomica di Stellantis, che vuole fuggire dall'Italia senza darlo a vedere, si aggiunge un altro capitolo. Solo la scorsa settimana il nuovo Suv del Biscione, marchio celebrato dal ceo del gruppo Carlos Tavares come un vanto'Italia, che lui ha difeso con le unghie da una concorrenza agguerrita che glielo voleva strappare via, era stato presentato in pompa magna nel capoluogo lombardo proprio per sottolineare il forte legame tra l'auto e il suo territorio di origine. Il, del resto, non lasciava margini di errore:(preferito a Brennero, forse perché suonava troppo altoatesino). Peccato, però, che l'unicaitalianaa nuova auto sfornata dagli Agnelli-Elkann, grandi azionisti di Stellantis insieme ai francesi, ...