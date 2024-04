Corso di formazione per agenti assicurativi | seminario in Biblioteca

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Associazione NazionaleProfessionisti di Assicurazione ha tenuto presso la Sala Zazo dellaProvinciale “A. Mellusi” di Benevento un incontro formativo dal titolo: “Redditività di Agenzia, Analisi, programmazione e Metodo”, riservato ai professionisti del settore assicurativo e finanziario. L’evento ha avuto il patrocinio della Provincia. Il Presidente Provinciale Michele Mainolfi ha organizzato e condotto i lavori cui hanno preso parte numerosi operatori del settore con la partecipazione del Presidente del Consiglio Nazionale Vincenzo Cirasola.I partecipanti alformativo espresso particolare apprezzamento per la Rete museale del Sannio ed, in particolare, il Museo del Sannio, il Chiostro di Santa Sofia, il Museo Arcos, il Teatro Romano. L'articolo proviene da ...

