“Corpi elettrici” dal distanziamento all’esplosività del gesto | ottimo debutto di Onde Nuove con il Collettivo MINE

(Di martedì 16 aprile 2024) Bergamo. “Danziamo la pura astrazione e il puro realismo, la massima negazione dell’oggettivo e la sua massima affermazione, la materializzazione di suoni interiori ed esteriori, 180 bpm, chemical beat, glam rock, noise, progressive, pop, musica classica, il silenzio”. Una danza che trasforma in materia l’energia ed il suono, che materializza, a suo modo, sulla scena, l’astratto ed il non visibile. Manifesto poetico del, protagonista con il suo “” lunedì 15 aprile a Daste della prima serata di “”, una nuova rassegna di danza contemporanea per creazioni under 35 curata da 23/C ART, la cooperativa che organizza il FDE Festival Danza Estate, supportata dal Ministero della Cultura e di SIAE attraverso il programma Per Chi Crea. Sull’ideale ...

Dai raid contro le milizie filo-Teheran agli omicidi mirati: tutte le opzioni per la risposta “saggia” di Netanyahu contro l’Iran - Una risposta di Israele all’attacco iraniano arriverà. Non è ancora chiaro come e quando ma, stando almeno alle dichiarazioni del primo ministro di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, sarà “ saggia e non di ...ilfattoquotidiano

CATL, ecco il primo sistema di accumulo con degrado zero dopo 5 anni - Il produttore cinese afferma di aver creato il primo sistema di accumulo al mondo, chiamato TENER, che dimostra zero degrado dopo 5 anni di funzionamento. Lungo 6 metri, come un container, garantisce ...auto.hwupgrade

Denza Z9 GT: 965 CV di potenza per la station wagon elettrica - Il Ministero dell'Industria e dell'Information Technology cinese ha rivelato nuove informazioni sulla Denza Z9 GT in attesa del suo debutto ufficiale.hdmotori