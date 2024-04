Cordoglio dallo sport e dalla politica | Era in campo solo per divertirsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Un’ondata di dolore che ha travolto tutto l’Empolese Valdelsa. Tanti i messaggi didedicati a Mattia. Anche dal suo Empoli FC. Il presidente Fabrizio Corsi, la vice presidente e amministratore delegato Rebecca Corsi, il direttoreivo Pietro Accardi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club gli hanno voluto dedicare un pensiero, ricordandolo nel settore giovanile e vice campione d’Italia Under 17 nel 2015. "Sono quelle notizie che non vorresti mai sentire – ha dichiarato Rebecca Corsi –, un calciatore ma soprattutto un ragazzo nel pieno della sua vita, che si stava divertendo su undi calcio. Era cresciuto con noi a Monteboro, faceva parte di un gruppo che ci ha regalato tantissime soddisfazioni e oggi siamo a piangere la sua scomparsa. Mando un grandissimo abbraccio ai genitori e a tutta la famiglia in questo ...