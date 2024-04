Copenaghen | incendio nell' edificio della Borsa | crollata la guglia | ministro Cultura | 400 anni di storia andati in fumo - VIDEO

(Di martedì 16 aprile 2024) Un grossosta divampando all'interno dell'di. Il primo allarme è stato lanciato alle 7:36 di stamattina e le fiamme non sono ancora state domate. La storicadi 54 metri, che fu commissionato dal re Cristiano IV e costruito tra il 1619 e il 1640, è crol

