(Di martedì 16 aprile 2024) L'iconicadello storico edificiodi, devastata dalle fiamme, davanti agli occhi di residenti e passanti increduli che hanno visto sgretolarsi la storia. Come accadde esattamente cinque anni fa a Parigi, era il 15 aprile 2019, quando le fiamme divoravanosotto lo sguardo dei parigini e del mondo L'articolo proviene da Firenze Post.

11.27 In fiamme l'antico edificio della ex Borsa di Copenaghen : un incendio ha distrutto la guglia alta 54 metri, simbolo del palazzo del XVII secolo, che era ristrutturazione. Sul posto vigili ... (televideo.rai)

In fumo 400 anni di storia In fiamme la borsa di Copenaghen: «La nostra Notre-Dame» - Avvolta dalle fiamme, consumata in pochi minuti dal fuoco, l'iconica guglia dello storico edificio della borsa a Copenaghen, capitale danese, è crollata davanti agli occhi di residenti e passanti incr ...bluewin.ch

Copenaghen: brucia la Borsa. Crollata la guglia. “E’ la Notre Dame della Danimarca” - L'iconica guglia dello storico edificio della Borsa di Copenaghen è crollata, devastata dalle fiamme, davanti agli occhi di residenti e passanti increduli che hanno visto sgretolarsi la storia. Come a ...firenzepost

Asse di legno vola dal tetto per il vento a Cinisello Balsamo vicino Milano: grave 28enne colpito alla testa - Un uomo sarebbe in pericolo di vita per essere stato colpito da un'asse di legno sradicata dal vento da un tetto a Cinisello Balsamo, vicino Milano ...notizie.virgilio