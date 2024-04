Contro il natalismo a tutti i costi | il governo confonde il fine con i mezzi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) di Alessandra Minello* Sono di pochi giorni fa le ultime esternazioni di Giorgia Meloni e Eugenia Roccella sulla denatalità. A un evento sul tema la prima ha dichiarato che “Ilha la responsabilità di garantire un futuro alla propria nazione”, la seconda che “in Italia il problema della denatalità è stato a lungo sottovalutato e trascurato” proponendosi addirittura di portarlo in Europa. Qualche anno fa qualcuno mi ha chiesto se la denatalità fosse davvero un problema. Non ho capito la domanda, ma mi è rimasta attaccata addosso, come un tarlo. Ho fatto l’unica cosa che so fare in questi casi, ci ho pensato tanto, e allasono arrivata alla conclusione che no, non lo è, e che se la denatalità è un problema perché con pochi nati non c’è modo di pagare le pensioni, vanno cambiate le pensioni. Sono stata attaccata per questo, ma, di nuovo, ho ...