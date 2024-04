(Di martedì 16 aprile 2024) Mentre si continua a temere per l?escalation dei, con Israele che sarebbe orientata a rispondere all?attacco dell?Iran di sabato notte, in Italia la guardia...

Conflitti internazionali, l’escalation. Più controlli anche in vista del G7 - Mentre si continua a temere per l’escalation dei Conflitti internazionali, con Israele che sarebbe orientata a rispondere all’attacco dell’Iran di sabato notte, in Italia la ...quotidianodipuglia

Il Presidente Mattarella alla conferenza internazionale per il 75° anniversario della NATO - (mi-lorenteggio.com) Roma, 15 aprile 2024 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto all’apertura della conferenza “Nato at 75: Shaping a New Transatlantic Agenda, Security and ...mi-lorenteggio

Israele verso la risposta all'Iran, 'attacco imminente' - Trattative con Washington: Biden: 'Evitare l'escalation del conflitto in Medio Oriente'. Gallant agli Usa, 'Non c'è altra scelta che rispondere'. Teheran: 'La reazione sarà dura' (ANSA) ...ansa