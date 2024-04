Concorsi insegnanti religione cattolica 2024 | intesa MIM-CEI procedura ordinaria | tutte le novità

(Di martedì 16 aprile 2024) Arriva un altro passo in avanti verso la pubblicazione deinel. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM del 22 febbraioche autorizza ad avviare le procedure concorsuali per la copertura di complessivi 6.428 posti di personale insegnante di, arriva l’MIM-CEI sulla.A questo proposito si ricorda che le assunzioni sono state suddivise in due diverse procedure dal Decreto PNRR 2, mentre il Decreto PA bis ha modificato le percentuali di posti. In particolare: Il 30% dei posti sarà coperto tramite concorso ordinario; Il 70% dei posti sarà coperto ...

