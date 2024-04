Concertone 1 maggio | chi sono i cantanti partecipanti? Big Mama annuncia i primi nomi

(Di martedì 16 aprile 2024)ti idel concerto del 1a Roma. In una diretta Big, che condurrà l’evento insieme a Noemi ed Ermal Metà, ha comunicato chi salirà sul palco. Ci saranno Achille Lauro, ma anche Dargen D’Amico, Colapesce e Dimartino il 1a Roma. Il, che si trasferisce al Circo Massimo quest’anno, vedrà sul palco anche Piero Pelù, Rose Villain, Malika Ayane, Coez e Frah Quintale. Questi iti da Bigin una diretta social. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

